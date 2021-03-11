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Спутник Лайт вакцина от COVID-19

Азербайджан закупит партии вакцины от COVID в России и Швеции

фото - Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
Кавказ
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1799)
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Sputnik Грузия
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Помимо вакцины "Спутник V", Азербайджан купит и партию AztraZeneca, а также проведет комбинированные испытания российского и англо-шведского препарата

ТБИЛИСИ, 11 мар – Sputnik. Азербайджан закупит крупную партию российской вакцины против коронавируса "Спутник V", распоряжение об этом подписал премьер-министр страны Али Асадов, сообщает Sputnik Азербайджан.

"В течение 180 дней будут импортировано 300 тысяч доз вакцины "Спутник V", – говорится в постановлении.

Коробка с вакциной против коронавируса от платформы COVAX
© AFP / INDRANIL MUKHERJEE
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В течение полугода Азербайджан также планирует приобрести более 400 тысяч доз вакцины от коронавируса, которую производит компания AztraZeneca. А 19 февраля Минздрав страны решил провести клинические исследования комбинированного применения "Спутник V" и AstraZeneca.

Такое предложение о совместном испытании двух препаратов поступило от создателей "Спутника V". Это произошло после того, как англо-шведская вакцина AstraZeneca показала относительно невысокую эффективность в 62%. Российские разработчики заявляли, что комбинированное применение двух разных препаратов может стать важным этапом ревакцинации, то есть усиления иммунной реакции.

Напомним, программа по массовой вакцинации от коронавируса в Азербайджане началась в конце января. К настоящему времени прививку получили почти 450 тысяч человек.

Всего с момента начала пандемии в этой стране заразились коронавирусом 238 тысяч человек, число летальных случаев от осложнений – 3262.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1799)
Теги:
Россия, Вакцина, Коронавирус COVID-2019, Азербайджан

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