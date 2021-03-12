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Президент РФ В. Путин ведет телефонный разговор

Война и мир в Карабахе: Путин провел переговоры с Алиевым и Пашиняном

© photo: Sputnik / Alexey Druzhynin
Кавказ
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20210312/251151318/Putin-obsudil-situatsiyu-v-Karabakhe-s-Alievym-i-Pashinyanom.html

Стороны рассмотрели практические аспекты реализации трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

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Телефонные переговоры состоялись 11 и 12 марта.

"Рассмотрены практические аспекты реализации договоренностей по Нагорному Карабаху, зафиксированных в трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", - говорится в сообщении Кремля.

Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР.

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В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями – Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Боевые действия в Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года, эскалация конфликта привела к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

Теги:
Ильхам Алиев, Путин

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