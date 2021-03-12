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Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V

Использование российской вакцины от коронавируса одобрили в Азербайджане

© photo: Sputnik / Владимир Трефилов
Кавказ
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1803)
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Российская вакцина от коронавируса находится на втором месте в мире по числу одобрений национальными регуляторами

ТБИЛИСИ, 12 мар – Sputnik. Министерство здравоохранения Азербайджана официально одобрило российскую вакцину "Sputnik V", сообщает Sputnik Азербайджан.

В ведомстве констатируют, что эта вакцина уже зарегистрирована более чем в 50 странах и доказала свою высокую эффективность против коронавирусной инфекции COVID-19. Более шести миллионов человек в России были вакцинированы "Sputnik V".

Сам препарат в ближайшее время будет доставлен ​​в страну, сказали в Минздраве АР.

Спутник Лайт вакцина от COVID-19
фото - Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
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Отметим, что в четверг, 11 марта, премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал решение на основе договора, заключенного между Государственным агентством обязательного медицинского страхования и российской компанией HUMAN VACCINE о поставке в страну 300 тысяч доз вакцины "Sputnik V".

На данный момент 51 национальный регулятор одобрил препарат от коронавируса, разработанный в НИЦЭМ имени Гамалеи.

 

Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат "Спутник V" разработан НИЦЭМ имени Гамалеи, он создан на изученной и надежной платформе аденовирусных векторов человека.

Было проведено несколько фаз клинических испытаний. Промежуточные результаты III фазы клинических испытаний показали, что эффективность вакцины "Спутник V" составила более 90%, причем препарат полностью защищает человека от тяжелой формы заболевания коронавирусом. Минздрав РФ также провел исследования, которые показали, что вакцина "Спутник V" защищает от "британского" штамма коронавируса. Препарат находится на втором месте в мире по числу одобрений национальными регуляторами.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1803)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Вакцина, Азербайджан

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