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Сотрудники полиции во время митинга оппозиции на улице Дереника Демирчяна в Ереване

Полиция оцепила здание МИД Армении с целью помешать акции протеста

© photo: Sputnik /
Кавказ
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20210313/251159403/Politsiya-otsepila-zdanie-MID-Armenii-s-tselyu-pomeshat-aktsii-protesta.html

К министерству стянуты большие силы полиции, несколько сотен правоохранителей оцепили участок улицы, где расположено здание

ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Полиция оцепила здание МИД Армении из-за акции протеста в связи с планируемым приездом премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает Sputnik Армения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© photo: Sputnik / Alexey Danichev
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Ранее объединенная оппозиция призвала своих сторонников собраться 13 марта у здания МИД, чтобы не позволить премьеру провести рабочую встречу.

В настоящее время к зданию ведомства прибыли несколько десятков протестующих. Они проводят акцию протеста у полицейского оцепления.

На крыше здания министерства тем временем разместились снайперы. Протестующие, как и фотокорреспонденты, их заметили, сообщает агентство.

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Очередные акции протеста прошли в Ереване после высказывания армянского премьера о российских "Искандерах". Он заявил, что техника была неисправна во время боев в Нагорном Карабахе. Позже Пашинян сказал, что его дезинформировали.

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По данным СМИ, замначальника Генштаба Армении Тиран Хачатрян высмеял премьера, за что Пашинян отправил его в отставку. Следом за ним оставить должность предложили и начальнику Генштаба Онику Гаспаряну, однако президент Армен Саркисян отказался подписывать указ об этом. При этом он не направил проект указа в Конституционный суд, что предполагает автоматическую отставку военачальника. Третьего марта в Генеральном штабе заявили, что Гаспарян будет занимать должность еще как минимум восемь дней.

Вооруженные силы Армении в ответ потребовали ухода самого Пашиняна. Глава кабмина расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиционеры возвели баррикады и разбили палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

Теги:
Акция протеста, Армения

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