Число выявленных в Азербайджане случаев коронавируса превысило 240 тысяч

В Азербайджане с конца февраля зарегистрировано 240 295 фактов заражения коронавирусом, из них 230 960 пациентов выписаны после лечения, 3 282 человека скончались

ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 603 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее – 733 человека). В то же время 234 пациента (265 человек соответственно) выписаны после завершения лечения, сообщает Sputnik Азербайджан.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались шесть человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

В общей сложности с 18 февраля в Азербайджане вакцинировались от COVID-19 453,6 тысячи человек.

Начиная с конца февраля 2020 года, в Азербайджане выявлено в общей сложности 240 295 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 230 960 человек благополучно прошли лечение, 3 282 пациента клиник скончались.

Лечение 6 053 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 2 710 126 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 8 945 – за минувшие сутки.