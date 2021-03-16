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Вид на Пламенные башни в городе Баку

Посол Грузии в Азербайджане встретился с ведущими туроператорами

Photo: courtesy of Miho Neiman
Кавказ
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Темы:
Грузия - туристический центр (969)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20210316/251190828/Posol-Gruzii-v-Azerbaydzhane-vstretilsya-s-veduschimi-turoperatorami.html

Посол рассказал о последних правилах, введенных в Грузии для иностранцев, желающих въехать в страну, в том числе граждан Азербайджана

ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. В связи с возобновлением авиасообщения Баку-Тбилиси посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе встретился с ведущими туроператорами республики.

На встрече, по информации посольства, присутствовали начальник Управления продаж авиационных перевозок AZAL Ниязи Гасанов, председатель Ассоциации туристических агентств Руфат Гаджиев и директор департамента международных связей Государственного агентства по туризму Севиндж Зейнал.

Особое внимание посол Грузии уделил текущей ситуации в сфере туризма. Он отметил, что пандемия коронавируса как во всем мире, так и в Грузии сильно ударила по сектору, но в последнее время эпидемиологическая ситуация в стране позволяет активизировать сферу. Уже открылись зимние горнолыжные курорты, начали работать отели и рестораны.

Зураб Патарадзе подчеркнул, что в Грузию уже привезли первую партию вакцины против COVID-19 и 15 марта успешно запущен первый этап вакцинации.

Дипломат рассказал гостям о возобновлении полетов в Грузию из разных стран мира, а также о последних правилах, введенных в Грузии для иностранцев, желающих въехать в страну, в том числе граждан Азербайджана.

В свою очередь, представитель Государственных авиалиний Азербайджана проинформировал участников встречи о расписании полетов авиарейса Баку-Тбилиси-Баку, а также о правилах, установленных в Бакинском международном аэропорту и на борту самолета.

Темы:
Грузия - туристический центр (969)
Теги:
Туризм, Азербайджан, Грузия

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