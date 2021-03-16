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Высоковольные линии электропередач

Электроэнергия импортируемая из Азербайджана в Грузию подешевела

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Кавказ
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Темы:
Энергетика Грузии (239)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20210316/251190853/Elektroenergiya-importiruemaya-iz-Azerbaydzhana-v-Gruziyu-podeshevela.html

В феврале Грузия закупила 413,7 миллионов киловатт/час за рубежом, отсюда 258 миллионов киловатт/час приходится на Россию, 148,8 миллионов – на Азербайджан

ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. В феврале цена на импорт электроэнергии из Азербайджана снизилась, заявил член наблюдательского совета компании-импортера "Элгрин" Зураб Ногаидели.

"Если коммерческий оператор "Электроэнергетической системы Грузии" покупал электроэнергию у "Элгрина" в январе по тарифу 3,9 центов (ночь), 3,9 центов (выходной) и 5,4 цента (день), то в феврале тариф снизился до 4,4 цента в любое время суток", - сказал Ногаидели.

Тбилисская электрораспределительная компания ТЕЛАСИ
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Потребление электроэнергии в Тбилиси упало почти на 10%

Он также рассказал о конкурентах компании на рынке.

"В последние месяцы конкурентом на рынке для "Элгрин" и Азербайджана является Турция", - сказал Ногаидели в эфире телеканала Imedi.

В феврале Грузия закупила 413,7 миллионов киловатт/час. Отсюда 258 миллионов киловатт/час приходится на Россию, 148,8 миллионов – на Азербайджан и 6,9 миллионов – на Турцию.

При это весь импорт электроэнергии из России пошел на обеспечение электроэнергией Абхазии.

Цена на импорт электроэнергии из России составила тарифу 3,5 центов (ночь), 3,7 центов (выходной) и 7,8 цента (день), а из Турции - 4.595 центов.

Темы:
Энергетика Грузии (239)
Теги:
энергетика, Азербайджан, Грузия

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