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Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Премьер-министр Грузии провел первый телефонный с армянским коллегой

© photo: Sputnik / Alexey Danichev
Кавказ
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Темы:
Грузино-армянские отношения (206)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20210318/251211180/Premer-ministr-Gruzii-provel-pervyy-telefonnyy-s-armyanskim-kollegoy.html

Собеседники выразили обоюдную готовность продолжать контакты на высоком уровне, расширяя и без того насыщенную повестку.

ТБИЛИСИ, 18 мар - Sputnik. Новый премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили провел первый разговор с главой армянского правительства Николом Пашиняном, сообщает Sputnik Армения

Пашинян еще раз поздравил своего коллегу с назначением его на пост и пожелал успехов в выполнении этой важной миссии.

Премьер Армении поздравил Гарибашвили с назначением >>

Собеседники выразили обоюдную готовность продолжать контакты на высоком уровне, чтобы продвигаться вперед по всем вопросам насыщенной двусторонней повестки, расширять сотрудничество.

Темы:
Грузино-армянские отношения (206)

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