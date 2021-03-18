Премьер-министр Грузии провел первый телефонный с армянским коллегой

Собеседники выразили обоюдную готовность продолжать контакты на высоком уровне, расширяя и без того насыщенную повестку.

ТБИЛИСИ, 18 мар - Sputnik. Новый премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили провел первый разговор с главой армянского правительства Николом Пашиняном, сообщает Sputnik Армения.

Пашинян еще раз поздравил своего коллегу с назначением его на пост и пожелал успехов в выполнении этой важной миссии.

Премьер Армении поздравил Гарибашвили с назначением >>

Собеседники выразили обоюдную готовность продолжать контакты на высоком уровне, чтобы продвигаться вперед по всем вопросам насыщенной двусторонней повестки, расширять сотрудничество.