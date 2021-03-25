Армения ужесточила наказание за госизмену до пожизненного заключения

ЕРЕВАН, 25 мар – Sputnik. Национальное Собрание Армении во втором и окончательном чтении одобрило законопроект об ужесточении наказания за шпионаж и госизмену, сообщает Sputnik Армения. Законопроект был предложен фракцией "Процветающая Армения".

"По действовавшему законодательству госизмена каралась лишением свободы сроком от 10 до 15 лет, а шпионаж – от 8 до 15 лет. В соответствии с поправками за госизмену будет грозить 15-20 лет с конфискацией имущества или пожизненное заключение. За шпионаж – 12-20 лет или пожизненное заключение", – говорится в сообщении.

Отмечается, что депутаты считают подобное наказание несоразмерным.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.