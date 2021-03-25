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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда

Армения ужесточила наказание за госизмену до пожизненного заключения

© photo: Sputnik / Vitaliy Belousov
Кавказ
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20210325/251267174/Armeniya-uzhestochila-nakazanie-za-gosizmenu-do-pozhiznennogo-zaklyucheniya.html

Законопроект был предложен фракцией "Процветающая Армения". Депутаты Национального Собрания Армении считают, что действующее наказание несоразмерно подобным преступлениям

ЕРЕВАН, 25 мар – Sputnik. Национальное Собрание Армении во втором и окончательном чтении одобрило законопроект об ужесточении наказания за шпионаж и госизмену, сообщает Sputnik Армения. Законопроект был предложен фракцией "Процветающая Армения".

"По действовавшему законодательству госизмена каралась лишением свободы сроком от 10 до 15 лет, а шпионаж – от 8 до 15 лет. В соответствии с поправками за госизмену будет грозить 15-20 лет с конфискацией имущества или пожизненное заключение. За шпионаж – 12-20 лет или пожизненное заключение", – говорится в сообщении.

Отмечается, что депутаты считают подобное наказание несоразмерным.

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