Лавров проведет встречи с главами МИД Армении и Азербайджана

Основной темой разговора дипломатов будет ситуация вокруг Нагорного Карабаха

ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров проведет встречи с коллегами из Армении и Азербайджана Ара Айвазяном и Джейхуном Байрамовым, сообщила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

Встреча пройдет 2 апреля на полях Совета министров иностранных дел стран СНГ.

"В числе других возможных встреч на полях СМИД СНГ планируются общение министра иностранных дел России с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении", – сказала Захарова на брифинге в четверг

Лавров и Айвазян встречались 18 февраля в Москве. Тогда обсуждалось развитие многоплановых союзнических отношений между странами в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Также состоялась обстоятельная дискуссия относительно всех аспектов выполнения договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

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