Пашинян назвал дату ухода с поста премьера Армении

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что подаст в отставку для проведения досрочных выборов в Национальное Собрание

ТБИЛИСИ, 28 мар - Sputnik. Премьер Армении Никол Пашинян подаст в отставку в апреле, заявил глава армянского правительства в воскресенье во время встречи с жителями села Арагац Армавирской области, сообщает Sputnik Армения.

Пашинян отметил, что до проведения внеочередных парламентских выборов в стране будет исполнять обязанности главы кабмина.

"В апреле я подам в отставку. Но не для того, чтобы уйти из власти, а для проведения досрочных парламентских выборов. Я продолжу исполнять обязанности премьера", - сказал Пашинян.

По его словам, если граждане подтвердят свой мандат доверия, то он и его команда продолжат служить им с еще большей эффективностью, чем прежде. Если нет, то они покорно передадут власть тому, кого выберет народ.

Напомним, 18 марта премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что 20 июня в Армении состоятся внеочередные парламентские выборы. Премьер выступил с таким заявлением после встречи с лидером партии "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном. Помимо этого, Пашинян провел консультации с лидером "Просвещенной Армении" Эдмоном Марукяном.

После этого заявления представители действующей власти сообщили, что хотят пойти на выборы с новым Избирательным кодексом, в основу которого закладывается пропорциональная избирательная система. Сейчас проект направлен в Венецианскую комиссию при Парламентской Ассамблее Совета Европы для получения экспертного заключения. Комиссия обсудит его в срочном порядке.