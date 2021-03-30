Вспышка коронавируса в Армении: мест в больницах уже нет

Минздрав делает все возможное для расширения коечного фонда, тем временем по прогнозам эпидемиологов в течение недели ожидаются тысячи новых случаев заражения

ТБИЛИСИ, 30 мар – Sputnik. До 150 ковид-инфицированных жителей Армении ждут госпитализации – коек в стране не хватает, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на заместителя министра здравоохранения страны Геворга Симоняна.

"Своей очереди на госпитализацию ждут 149 граждан с положительным тестом на COVID-19. Министерство здравоохранения делает все возможное для расширения ковид-центров и коечного фонда. Без позитивного перелома в эпидемической ситуации мы за считанные дни подойдем к пределу коечных мощностей", – написал Симонян в Facebook.

Ранее замдиректора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении Гаяне Саакян сообщила, что коечный фонд для больных COVID-19 истощен.

"Прямо сейчас в Армении тяжелая ситуация с коронавирусом. Наша система довольно перегружена, коечный фонд на исходе и у нас около 90% рост заболеваемости. А показатель воспроизводства вируса на данный момент составляет 1,2", – сказала Саакян.

По ее словам, при сохранении такой тенденции распространения, в Армении в течение недели ожидается 7 тысяч новых случаев заражения. При таких показателях свободных мест в больницах не останется, и снова появятся очереди на госпитализацию.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил усилить меры для борьбы с распространением коронавируса.

В страну 28 марта поступило 24 тысячи доз вакцины от коронавируса AstraZeneca, со следующей недели начнется процесс вакцинации медработников и людей из группы риска.

Количеств зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении на 29 марта увеличилось до 190 741. От осложнений скончались 3 476 человек (плюс 12 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 882 (плюс 1 за минувшие сутки). Число излечившихся от инфекции составляет 172 096. На лечении находятся 14 287 человек.

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