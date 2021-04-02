Грузинские телеканалы будут вещать через азербайджанский спутник

Азербайджанский спутниковый оператор Azercosmos сохраняет лидирующие позиции на грузинском рынке вещания уже более шести лет

ТБИДИСИ, 2 апр — Sputnik. Грузинские телеканалы "Рустави-2", Comedy TV и Marao TV, входящие в состав грузинской компании "Медиа-холдинг", начнут коммерческое вещание через Azerspace-1, сообщает Sputnik Азербайджан.

Соответствующее соглашение о партнерстве было подписано между Azercosmos и грузинской компанией "Медиа-холдинг".

Имея широкую аудиторию, эти каналы транслируют общественные, экономические, аналитические и культурные программы на грузинском языке. Благодаря сотрудничеству "Медиа-холдинга" с Azercosmos, грузинские зрители смогут смотреть телевизионные каналы вещания через спутник Azerspace-1, говорится в сообщении компании Azercosmos.

Выступивший на церемонии подписания соглашения глава "Медиа-холдинга" Заза Гвелесиани заявил, что благодаря этому сотрудничеству грузинские каналы теперь будут доступны для граждан Грузии, проживающих во всех частях этой страны, а также в других государствах.

"Нам очень приятно, что наши каналы "Рустави-2", Comedy TV и Marao TV транслируют в высоком качестве через спутник Azerspace-1", - отметил он.

В свою очередь, региональный директор ОАО Azercosmos Ёлчу Гасанов отметил, что азербайджанский спутниковый оператор сохраняет лидирующие позиции на грузинском рынке вещания более шести лет.

"Мы уверены, что продолжим расширять наше сотрудничество с грузинским "Медиа-холдингом" в области вещания каналов и прямых трансляций", - сказал Гасанов.

Azercosmos - ведущий спутниковый оператор на Южном Кавказе. Azerspace-1, телекоммуникационный спутник, управляемый Azercosmos, предоставляет высоконадежные широкополосные и широковещательные решения своим клиентам в Европе, Африке, Ближнем Востоке, Кавказе и Центральной Азии. Спутник был запущен на орбиту в феврале 2013 года.