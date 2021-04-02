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Здание Парламента и машина с флагом

Армения переходит к пропорциональной избирательной системе

© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
Кавказ
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20210402/251351734/Armenii-perekhodit-k-proportsionalnoy-izbiratelnoy-sisteme.html

Изменения предполагают, что досрочные выборы в парламент Армении 20 июня пройдут полностью по пропорциональной системе

ТБИЛИСИ, 2 апр – Sputnik. Национальное Собрание Армении во втором и окончательном чтении одобрило поправки в Избирательный кодекс, предполагающий отказ от "рейтинговой" системы. Это значит, что выборы будут проходить лишь по партийным спискам, сообщает Sputnik Армения.

"За" проголосовали 82 депутата. Законопроект был рассмотрен в ускоренном порядке.

Оппозиционная "Просвещенная Армения" выступила с резкой критикой, заявив, что с этого момента легитимность выборов ставится под сомнение.

Никол Пашинян
© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
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Вторая оппозиционная партия – "Процветающая Армения" – и вовсе бойкотировала заседание.

Один из авторов законопроекта Ваагн Овакимян сообщил, что в ходе обсуждения в профильной комиссии между чтениями было принято решение отказаться от поправок, связанных с проведением выборов в условиях пандемии.

Он добавил, что были внесены некоторые технические исправления.

Ранее запланированное изменение порога прохождения в парламент не было включено в ИК. Таким образом, для партий порог остается 5%, для блоков – 7%. Ранее предлагалось снизить порог для партий до 4%, для блока из двух партий увеличить до 8%, блока из трех партий – до 9% и четырех партий – до 10%.

18 марта премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что 20 июня в Армении состоятся внеочередные парламентские выборы. После этого заявления представители действующей власти сообщили, что хотят пойти на выборы с новым Избирательным кодексом, в основу которого должна быть заложена только пропорциональная избирательная система.

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Теги:
выборы, Парламент Армении, Армения

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