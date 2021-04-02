Никол Пашинян удалился на самоизоляцию перед встречей с Путиным

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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 529 За последние 24 часа от коронавируса скончались 13 человек, из ковид-клиник страны выписаны 326 пациентов, а с начала пандемии вылечились 273 930 322

Оползневые процессы в Тбилиси: что установили специалисты В оползневой зоне пока все спокойно, но нежелательное движение тут могут вызвать обильные осадки или землетрясение. Наблюдения, как и укрепительные работы на склоне Вашлиджвари продолжаются 403