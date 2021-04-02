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Премьер-министр Никол Пашинян перед началом церемонии награждения в честь Дня Независимости Армении (21 сентября 2020). Еревaн

Никол Пашинян удалился на самоизоляцию перед встречей с Путиным

© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
Кавказ
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20210402/251352842/Nikol-Pashinyan-udalilsya-v-samoizolyatsiyu-pered-vstrechey-s-Putinym.html

Кроме личных приемов и различных общественных мероприятий, премьер-министр работает по плановой повестке

ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Армянский премьер-министр Никол Пашинян 7 апреля намерен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы правительства Армении Мане Геворгян.

"В связи с запланированной 7 апреля встречей в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным премьер-министр Армении Никол Пашинян со 2 апреля работает в условиях самоизоляции. Кроме личных приемов и общественных мероприятий, премьер работает по плановой повестке", – сказала Геворгян.

Ранее на встрече с жителями Армавирской области страны Пашинян заявил о необходимости укрепления армяно-российской группировки войск на фоне сложившихся в регионе новых реалий.

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