Никол Пашинян удалился на самоизоляцию перед встречей с Путиным

ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Армянский премьер-министр Никол Пашинян 7 апреля намерен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы правительства Армении Мане Геворгян.
"В связи с запланированной 7 апреля встречей в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным премьер-министр Армении Никол Пашинян со 2 апреля работает в условиях самоизоляции. Кроме личных приемов и общественных мероприятий, премьер работает по плановой повестке", – сказала Геворгян.
Ранее на встрече с жителями Армавирской области страны Пашинян заявил о необходимости укрепления армяно-российской группировки войск на фоне сложившихся в регионе новых реалий.
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