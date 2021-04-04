Первая партия вакцины Vaxzevria поступила в Азербайджан

Первая партия препарата Vaxzevria, ранее выпускавшегося под названием AstraZeneca, включает 84 тысячи доз и отправлена из Южной Кореи

ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Груз с вакцинами Vaxzevria, отправленными по линии платформы COVAX, принят в воскресенье, 4 апреля, в международном аэропорту Баку, сообщает Sputnik Азербайджан.

Первая партия препарата, ранее выпускавшегося под названием AstraZeneca, включает 84 тысячи доз и отправлена из Южной Кореи.

На мероприятии по этому случаю присутствовали представители Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, местных представительств ООН и ВОЗ. Напомним, отправка данной партии была ранее анонсирована в ходе онлайн-встречи председателя правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заура Алиева с генеральным менеджером по коммуникациям GAVI (Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации) Рози Гривз и главой представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане Эдвардом Карвардином.

Тогда же Гривз сообщила, что в течение восьми недель в Азербайджан по линии COVAX должны быть доставлены 218 790 доз вакцины Pfizer-BioNTech.

Сообщается, что до конца мая в страну должны быть ввезены 432 тысячи доз вакцины от коронавируса AztraZeneca.

Кроме того, выступая сегодня на церемонии встречи первой партии Vaxzevria, заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов указал, что в ближайшее время в Азербайджан будут импортированы из Китая еще 150 тысяч доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac.