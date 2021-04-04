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Медики в Госпитале Таможенного Комитета, фото из архива

Число выявленных в Азербайджане случаев коронавируса превысило 270 тысяч

© photo: Sputnik
Кавказ
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1832)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20210404/251370215/Chislo-vyyavlennykh-v-Azerbaydzhane-sluchaev-koronavirusa-prevysilo-270-tysyach.html

В Азербайджане с конца февраля зарегистрировано 270 735 фактов заражения коронавирусом, из них 241 646 пациентов выписаны после лечения, 3677 человек скончались

ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. В Азербайджане за минувшие сутки выявлен 2021 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее - 2392 человека), 776 пациентов (1063 человека соответственно) выписаны после завершения лечения, сообщает Sputnik Азербайджан.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 29 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Сотрудники аэропорта разгружают первую партию вакцин AstraZeneca в Бакинском международном
© AFP / TOFIK BABAYEV
Первая партия вакцины Vaxzevria поступила в Азербайджан

Начиная с конца февраля 2020 года, в Азербайджане выявлено в общей сложности 270 735 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 241 646 человек благополучно прошли лечение, 3677 пациентов клиник скончались.

Лечение 25 412 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 2 928 955 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 12 210 - за минувшие сутки.

В Азербайджане 18 января стартовала вакцинация населения от нового коронавируса SARS-CoV-2. Первыми вакцину, в соответствии со "Стратегией вакцинации против COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы", получили медицинские работники. Следующими стали граждане в возрасте более 65 лет, затем лица старше 50-ти, и с 22 марта стартовала вакцинация граждан в возрасте от сорока и выше. Исключение составляют лица, не достигшие 18 лет, беременные и страдающие аллергией. Вакцинация проводится с использованием китайской вакцины CoronaVac от компании Sinovac.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1832)

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