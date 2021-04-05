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ОАО Газпром, фото из архива

Азербайджан назвал объем транзита газа из России в Грузию

© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
Кавказ
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Темы:
Грузино-азербайджанские отношения (115)
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Sputnik Грузия
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Ранее российские СМИ со ссылкой на "Газпром экспорт" сообщили, что российский газ в ближайшие три недели будет поставляться через территорию Азербайджана

ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Объем поставок российского газа в Грузию через территорию Азербайджана составит 150 миллионов кубометров, заявил заместитель начальника Управления по связям с общественностью и организации мероприятий Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов Sputnik Азербайджан.

По его словам, договор, подписанный между SOCAR и "Газпром экспорт", предусматривает поставки российского газа в Грузию в течение одного месяца.

Согласно официальному заявлению Госнефтекомпании Азербайджана, магистральный трубопровод "Северный Кавказ - Закавказье" временно ремонтируется. В связи с этим российская сторона обратилась к Азербайджану с просьбой о транзите его газа из Азербайджана в Грузию, и была достигнута договоренность о временном транзите российского газа через Азербайджан в Грузию на платной основе, говорится в информации SOCAR.

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Темы:
Грузино-азербайджанские отношения (115)
Теги:
газ, Россия, Азербайджан, Грузия

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