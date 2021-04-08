Число выявленных в Армении случаев коронавируса превысило 200 тысяч

Показатель выявляемых случаев заражения опасной инфекцией в Армении остается довольно высоким, однако в страну уже начали завозить вакцину

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 200 129, сообщает Sputnik Армения.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 6 апреля, таких случаев было 198 898. Суточный прирост, таким образом, составил 1231.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 3675 человек (плюс 28 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 940 (плюс 4 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 179 043. На лечении находится 16 471 человек. Общее количество проведенных тестов – 889 872.

Отметим, что в Армении с 16 марта по 11 сентября 2020 года действовал режим ЧП. Затем в стране ввели карантин, который продлится до 11 июля 2021 года. Масочный режим в республике сохраняется.