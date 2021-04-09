Число выявленных в Азербайджане случаев коронавируса превысило 280 тысяч

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 281 387 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 247 459 пациентов клиник благополучно прошли лечение, 3846 человек скончались

ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 2206 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее - 2717 человек), 1578 пациентов (1341 человек соответственно) выписаны после завершения лечения, сообщает Sputnik Азербайджан.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 35 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Начиная с конца февраля 2020 года, в Азербайджане выявлено в общей сложности 281 387 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 247 459 человек благополучно прошли лечение, 3846 пациентов клиник скончались.

Лечение 30 082 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 2 990 285 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 12 692 - за минувшие сутки.