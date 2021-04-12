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Пандемия коронавируса - вакцинация жителей в Азербайджане. На фото министр здравоохранения Азербайджана Октай Ширалиев

Более миллиона доз вакцины от коронавируса использовали в Азербайджане

© AFP / TOFIK BABAYEV
Кавказ
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1845)
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За день число получивших первую дозу вакцины составило 18 956 человек, вторую дозу получили 4 582 человека

ТБИЛИСИ, 12 апр - Sputnik. Общее число вакцинированных от коронавируса в Азербайджане составляет 1 177 087 человек, сообщает Sputnik Азербайджан.

Общее число получивших первую дозу вакцины составляет 758 275 человек, вторую дозу получили 418 812 человек.

За последние сутки в Азербайджане 23 538 человек были вакцинированы от COVID-19.

Ситуация в Азербайджане в связи с коронавирусом Covid-19
© photo: Sputnik / Stringer
Число выявленных в Азербайджане случаев коронавируса превысило 280 тысяч

За день число получивших первую дозу вакцины составило 18 956 человек, вторую дозу получили 4 582 человека. 

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 285 993 случая заражения коронавирусом, из этого числа 250 708 человек благополучно прошли лечение, 3 915 пациентов клиник скончались. Лечение 31 370 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

В стране 18 января стартовала вакцинация населения от нового коронавируса SARS-CoV-2. Первыми вакцину в соответствии со "Стратегией вакцинации против COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы" получили медицинские работники. Следующими стали граждане в возрасте более 65 лет, затем лица старше 50-ти, и с 22 марта стартовала вакцинация граждан в возрасте от сорока и выше. Исключение составляют лица, не достигшие 18 лет, беременные и страдающие аллергией. Вакцинация проводится с использованием китайской вакцины CoronaVac от компании Sinovac.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1845)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина, Азербайджан

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