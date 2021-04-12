Более миллиона доз вакцины от коронавируса использовали в Азербайджане

За день число получивших первую дозу вакцины составило 18 956 человек, вторую дозу получили 4 582 человека

ТБИЛИСИ, 12 апр - Sputnik. Общее число вакцинированных от коронавируса в Азербайджане составляет 1 177 087 человек, сообщает Sputnik Азербайджан.

Общее число получивших первую дозу вакцины составляет 758 275 человек, вторую дозу получили 418 812 человек.

За последние сутки в Азербайджане 23 538 человек были вакцинированы от COVID-19.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 18 956 человек, вторую дозу получили 4 582 человека.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 285 993 случая заражения коронавирусом, из этого числа 250 708 человек благополучно прошли лечение, 3 915 пациентов клиник скончались. Лечение 31 370 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

В стране 18 января стартовала вакцинация населения от нового коронавируса SARS-CoV-2. Первыми вакцину в соответствии со "Стратегией вакцинации против COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы" получили медицинские работники. Следующими стали граждане в возрасте более 65 лет, затем лица старше 50-ти, и с 22 марта стартовала вакцинация граждан в возрасте от сорока и выше. Исключение составляют лица, не достигшие 18 лет, беременные и страдающие аллергией. Вакцинация проводится с использованием китайской вакцины CoronaVac от компании Sinovac.