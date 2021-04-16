Азербайджан выдал Грузии осужденного за ДТП

Азербайджанец, совершив в соседней стране ДТП, во избежание наказания сбежал и был объявлен в международный розыск

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Генеральная прокуратура Азербайджана выдала Грузии азербайджанца, объявленного в международный розыск за совершение автоаварии с летальным исходом, сообщает Sputnik Азербайджан.

В соответствии с Минской конвенцией, сторонниками которой являются многие страны, Грузия запросила у Азербайджана выдать Алиева Ильяса Газанфар оглу, чтобы привлечь его к уголовной ответственности.

Согласно материалам следствия, 23 мая 2018 года Алиев по дороге из Марнеули в Болниси совершил дорожно-транспортное происшествие, ставшее причиной смерти двух человек и скрылся с места происшествия.

Решением суда города Рустави от 17 декабря 2020 года он был признан виновным по статье 276 "Нарушение правил дорожного движения и управления транспортом, повлекшее смерть двух и более лиц" УК Грузии и приговорен к восьми годами лишения свободы.

Ввиду отсутствия ответчика в стране, его объявили в международный розыск.

Спустя четыре месяца под конвоем Пенитенциарной службы при министерстве юстиции АР Алиева передали правоохранительным органам соседнего государства.