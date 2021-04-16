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Полицейские в Баку, Азербайджан. Комендантский час

Азербайджан выдал Грузии осужденного за ДТП

© photo: Sputnik / Mikhail Voskresensky
Кавказ
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Sputnik Грузия
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Азербайджанец, совершив в соседней стране ДТП, во избежание наказания сбежал и был объявлен в международный розыск

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Генеральная прокуратура Азербайджана выдала Грузии азербайджанца, объявленного в международный розыск за совершение автоаварии с летальным исходом, сообщает Sputnik Азербайджан.

В соответствии с Минской конвенцией, сторонниками которой являются многие страны, Грузия запросила у Азербайджана выдать Алиева Ильяса Газанфар оглу, чтобы привлечь его к уголовной ответственности.

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Согласно материалам следствия, 23 мая 2018 года Алиев по дороге из Марнеули в Болниси совершил дорожно-транспортное происшествие, ставшее причиной смерти двух человек и скрылся с места происшествия.

Решением суда города Рустави от 17 декабря 2020 года он был признан виновным по статье 276 "Нарушение правил дорожного движения и управления транспортом, повлекшее смерть двух и более лиц" УК Грузии и приговорен к восьми годами лишения свободы.

Ввиду отсутствия ответчика в стране, его объявили в международный розыск.

Спустя четыре месяца под конвоем Пенитенциарной службы при министерстве юстиции АР Алиева передали правоохранительным органам соседнего государства.

Теги:
ДТП, Азербайджан, Грузия

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