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Мост Дружбы

Строительство "Моста Дружбы" на грузино-армянской границе начнется в ближайшие дни

© photo : Public domain / U.S. Air Force Photo By Staff Sgt. Bradley Lail
Кавказ
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Темы:
Грузино-армянские отношения (213)
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Sputnik Грузия
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Официальный Ереван придает важность программам по развитию инфраструктур и рассматривает проект строительства моста в качестве приоритетного

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Армения и Грузия договорились начать на днях масштабное строительство "Моста Дружбы". Об этом специалист по общественным связям и информации дорожного департамента министерства территориального управления и инфраструктур Армении Лилит Григорян сообщила Sputnik Армения

Соответствующая договоренность была достигнута в ходе заседания армяно-грузинской межправительственной комиссии по координации работ строительства нового моста на территории КПП "Садахло-Баграташен", через реку Дебед.

Президент Армении Армен Саркисян и глава парламента Грузии Арчил Талаквадзе, 16 апреля 2021 года
photo : Sputnik / Aram Nersesyan
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"Сейчас ведутся земляные работы. Строительство начнется в ближайшие дни", - сказала Григорян.

По данным департамента, в ходе заседания межправкомиссии, которое состоялось 16 апреля в онлайн-режиме, стороны утвердили проектную документацию, списки необходимых для строительства специалистов, грузов, транспортных средств, которые должны быть доставлены в зону строительства по упрощенной процедуре.

Сопредседатель межправкомиссии, замминистра территориального управления и инфраструктур Кристине Галечян отметила, что Армения придает важность программам по развитию инфраструктур и строительство нового моста на КПП "Баграташен-Садахло" рассматривается властями в качестве первоочередного.

Строительство моста обойдется в 8 325 000 евро, каждая из сторон возьмет на себя по 50% расходов. Контракт на проектирование и строительство моста подписан с компанией Ariana Tunnel Dam Co. (Иран). Технический надзор осуществляется компаниями Soosung Engineering Co., Ltd и Korea Consultants International Co., Ltd. (Корея). 

Ираклий Гарибашвили (слева)
photo : press-service of the Government of Georgia
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"Мост Дружбы" представляет собой два отдельных моста в оба направления, ширина каждого из них составляет 11,85 метра. Они будут расположены в метре друг от друга. Общая ширина мостов составит 24,7 метра.

Согласно проекту, предусматривается соорудить 5-пролетные железобетонные конструкции длиной в 32 метра, а также дороги, ведущие к мосту. Сам мост будет оснащен внешним освещением и водосточной системой.

Отметим, что о проекте строительства моста было объявлено еще в 2013 году, его планировалось сдать в эксплуатацию до конца 2016 года. Дата несколько раз переносилась. Был объявлен международный тендер, в котором победила иранская компания.

В конце 2018 года подрядчик подписал соглашение с грузинской и армянской сторонами. Представители обеих стран признали проект компании лучшим как с точки зрения реализации, так и в финансовом плане. В результате, в Армении и Грузии были сформированы комиссии, которые изучали этот проект (каждая со своей стороны).

Темы:
Грузино-армянские отношения (213)
Теги:
мосты, Армения, Грузия

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