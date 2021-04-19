11:50 19 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1187
  • 100 RUB4.5355
  • USD3.4363
Поиск
Продовольственная ярмарка в Баку - пандемия коронавируса COVID 19

Число выявленных в Азербайджане случаев коронавируса превысило 300 тысяч

photo : Sputnik / Stringer
Кавказ
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1854)
85 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/02/250768741.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20210419/251500716/Chislo-vyyavlennykh-v-Azerbaydzhane-sluchaev-koronavirusa-prevysilo-300-tysyach.html

С конца февраля 2020 года в стране выявлено в общей сложности 300 666 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 264 403 человека вылечились, 4 140 – скончались

ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 2 144 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее – 2 148  человек), 1 923 пациента (2 287 человек соответственно) выписаны после завершения лечения, сообщает Sputnik Азербайджан.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 33 человека, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Пандемия коронавируса - вакцинация жителей в Азербайджане. На фото министр здравоохранения Азербайджана Октай Ширалиев
© AFP / TOFIK BABAYEV
Более миллиона доз вакцины от коронавируса использовали в Азербайджане

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 300 666 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 264 403 человека благополучно прошли лечение, 4 140 пациентов клиник скончались.

Лечение 32 123 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 3 108 924 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 12 184 – за минувшие сутки.

В Азербайджане 18 января стартовала вакцинация населения от нового коронавируса SARS-CoV-2. Первыми вакцину, в соответствии со "Стратегией вакцинации против COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы", получили медицинские работники. Следующими стали граждане в возрасте более 65 лет, затем лица старше 50-ти, а с 22 марта стартовала вакцинация граждан в возрасте от сорока и выше. Исключение составляют лица, не достигшие 18 лет, беременные и страдающие аллергией. Вакцинация проводится с использованием китайской вакцины CoronaVac от компании Sinovac.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1854)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Азербайджан

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Бегущая девушка на фоне собора Нотр-Дам-де-Пари во время его реставрации
Как проходит реставрация Нотр-Дам-де-Пари после страшного пожара - фото
Нас не догонят! Как жираф Липа радуется приходу весны
Жираф Липа радуется приходу весны - умилительное видео
Сколько живут мужчины и женщины в Европе
Сколько живут жители Европы?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться