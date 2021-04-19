Число выявленных в Азербайджане случаев коронавируса превысило 300 тысяч

С конца февраля 2020 года в стране выявлено в общей сложности 300 666 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 264 403 человека вылечились, 4 140 – скончались

ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 2 144 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее – 2 148 человек), 1 923 пациента (2 287 человек соответственно) выписаны после завершения лечения, сообщает Sputnik Азербайджан.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 33 человека, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 300 666 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 264 403 человека благополучно прошли лечение, 4 140 пациентов клиник скончались.

Лечение 32 123 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 3 108 924 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 12 184 – за минувшие сутки.

В Азербайджане 18 января стартовала вакцинация населения от нового коронавируса SARS-CoV-2. Первыми вакцину, в соответствии со "Стратегией вакцинации против COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы", получили медицинские работники. Следующими стали граждане в возрасте более 65 лет, затем лица старше 50-ти, а с 22 марта стартовала вакцинация граждан в возрасте от сорока и выше. Исключение составляют лица, не достигшие 18 лет, беременные и страдающие аллергией. Вакцинация проводится с использованием китайской вакцины CoronaVac от компании Sinovac.