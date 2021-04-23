Баку и Ереван работают над транспортными коридорами – Чавушоглу

ТБИЛИСИ, 23 апр – Sputnik. Баку и Ереван работают над открытием транспортных и энергетических коридоров в регионе, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на десятом заседании совета стратегического сотрудничества Турция-Румыния, передает Sputnik Армения со ссылкой на издание Star.

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По словам главы турецкой дипломатии, Анкара поддерживает эти шаги Еревана и Баку. Он считает, что сейчас на Кавказе появился шанс установить стабильность, мир и благосостояние, так как Азербайджан "вернул свои земли"․

"Азербайджан и Армения работают над транспортными и энергетическими проектами, и Турция поддерживает это", — добавил он.

О разблокировании региональных коммуникаций говорится в совместном заявлении лидеров Армении, России и Азербайджана, подписанном 11 января 2021 года по итогам переговоров в Москве. С целью переговоров создана трехсторонняя рабочая группа на уровне вице-премьеров.

Карабахский конфликт

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые удалось прекратить лишь через два месяца после трехстороннего соглашения, достигнутого в ночь на 10 ноября при посредничестве России. Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, обменяться пленными и телами погибших. Баку также были переданы Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. В Армении это решение восприняли тяжело. При этом в Ереване до сих пор критикуют поддержку, которую оказала Турция Азербайджану во время обострения конфликта.

Совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня в зоне нагорно-карабахского конфликта был открыт 30 января в районе населенного пункта Киямаддинли в соответствии с меморандумом, подписанным главами оборонных ведомств России и Турции 11 ноября 2020 года.

Вопрос о статусе Карабаха не решен, но сейчас его обсуждать нельзя, лучше отодвинуть это на будущее, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В 1991 году Нагорный Карабах объявил о своей независимости от Азербайджана. Это признали только Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье. Баку считает Нагорный Карабах неотъемлемой частью своей территории и готов вести речь только об армянской культурной автономии в составе Азербайджана. Армения, в свою очередь, настаивает на праве региона на самоопределение. Власти самой непризнанной республики заявляют, что для них статус в составе Азербайджана неприемлем.

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