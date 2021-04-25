Премьер-министр Армении Никол Пашинян уходит в отставку

Внеочередные выборы в Армении запланированы на 20 июня 2021 года, до этого премьер должен уйти с поста

ТБИЛИСИ, 25 апр – Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку, сообщает Sputnik Армения.

По действующей Конституции проведение внеочередных выборов возможно лишь в случае, если премьер подает в отставку, а парламент дважды не избирает нового.

"Для реализации конституционных положений и роспуска парламента я сегодня подаю в отставку", - сказал Пашинян во время своего обращения к народу.

При этом Пашинян продолжит исполнять обязанности уже на посту временно исполняющего обязанности главы правительства.

"Я мог подать в отставку не сегодня, но я решил сделать это именно в День гражданина. Таким образом, полученную от гражданина власть мы возвращаем ему, чтобы он решил дальнейшую судьбу власти посредством свободных, справедливых и конкурентных выборов", - сказал Никол Пашинян.

Он подчеркнул, что внеочередные выборы важны тем, что Армения в 2020 году прошла через серьезнейшие испытания, о которых высказались все политики, представители мира культуры и общественные деятели, но не сам народ. Выборы же он считает способом выразить мнение народа о событиях прошлого, дать оценку и определить свою дальнейшую судьбу.

Он сообщил, что возглавляемая им партия "Гражданский договор" примет участие в выборах, а он будет кандидатом в премьер-министры.

Напомним, 18 марта премьер-министр Никол Пашинян заявил, что 20 июня в Армении состоятся внеочередные парламентские выборы. Национальное Собрание уже утвердило проект поправок к Избирательному кодексу, согласно которым парламентские выборы пройдут только лишь по пропорциональной избирательной системе.