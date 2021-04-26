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Газораспределительная станция, архивное фото

Сколько природного газа в Грузию поставил Азербайджан

© photo: Sputnik
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Темы:
Энергетика Грузии (244)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20210426/251563103/Skolko-prirodnogo-gaza-v-Gruziyu-postavil-Azerbaydzhan.html

Согласно балансу природного газа Грузии на 2021 год, из Азербайджана в первом квартале было запланировано получить 943,5 миллиона кубометров

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Поставки природного газа из Азербайджана в Грузию составили 784 миллиона кубометров, сообщает Sputnik Азербайджан.

Согласно балансу природного газа Грузии на 2021 год, из Азербайджана в первом квартале было запланировано получить 943,5 миллиона кубометров. В тоже время поставки газа из России в Грузию планировались на уровне 65,4 миллиона кубометров. Согласно данным "Сакстата", фактически поставки российского газа в стану составили около 200 миллионов кубометров.

ОАО Газпром, фото из архива
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
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Всего в первом квартале 2021 года Азербайджан экспортировал в целом пять миллиардов кубометров газа, из которых в Турцию были направлены три миллиарда кубометров, в Европу – 1,1 миллиарда кубометров, в Грузию – 784 миллиона кубометров.

Согласно Минэнерго Азербайджана, экспорт природного газа в январе-марте 2021 года вырос на 39,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За этот период по газопроводной системе TANAP в Турцию транспортировано 1,4 миллиарда кубометров газа.

В отчете указывается, что в январе-марте этого года в Азербайджане было добыто 10,4 миллиарда кубометров газа, из которых 3,4 миллиарда кубометров – с месторождения Азери-Чираг-Гюнешли, 5,1 миллиарда кубометров – с месторождения Шах Дениз и 1,9 миллиарда кубометров – компанией SOCAR.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года добыча газа увеличилась на 4% или на 407 миллионов кубометров.

 

Темы:
Энергетика Грузии (244)
Теги:
газ, Азербайджан, Грузия

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