Число выявленных в Азербайджане случаев коронавируса превысило 320 тысяч

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 320 322 случая заражения коронавирусом, 4538 человек скончались

ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. В Азербайджане за прошлые сутки выявлено 1213 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее - 1196 человек), 2104 пациента (2162 человека соответственно) выписаны после завершения лечения, сообщает Sputnik Азербайджан.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончался 21 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Начиная с конца февраля 2020 года, в Азербайджане выявлено в общей сложности 320 322 случая заражения коронавирусом, из этого числа 291 564 человека благополучно прошли лечение, 4538 пациентов клиник скончались.

Лечение 24 220 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 3 253 878 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 12 692 - за минувшие сутки.