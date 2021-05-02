15:39 02 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1818
  • 100 RUB4.6439
  • USD3.4503
Поиск
Ситуация в Азербайджане в связи с коронавирусом

Число выявленных в Азербайджане случаев коронавируса превысило 320 тысяч

© photo: Sputnik / Murad Orujov
Кавказ
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1874)
41 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/09/250286078.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20210502/251629202/Chislo-vyyavlennykh-v-Azerbaydzhane-sluchaev-koronavirusa-prevysilo-320-tysyach.html

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 320 322 случая заражения коронавирусом, 4538 человек скончались

ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. В Азербайджане за прошлые сутки выявлено 1213 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее - 1196 человек), 2104 пациента (2162 человека соответственно) выписаны после завершения лечения, сообщает Sputnik Азербайджан.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончался 21 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Продовольственная ярмарка в Баку - пандемия коронавируса COVID 19
photo : Sputnik / Stringer
Число выявленных в Азербайджане случаев коронавируса превысило 300 тысяч

Начиная с конца февраля 2020 года, в Азербайджане выявлено в общей сложности 320 322 случая заражения коронавирусом, из этого числа 291 564 человека благополучно прошли лечение, 4538 пациентов клиник скончались.

Лечение 24 220 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 3 253 878 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 12 692 - за минувшие сутки.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1874)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Азербайджан

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Траурная церемония прощания с легендарным актером Кахи Кавсадзе 1 мая 2021 года
Прощай, Кахи! Аплодисменты на похоронах великого актера в Тбилиси - фото
В Грузии отмечают Пасху: праздничная служба в храме Самеба - видео
В Грузии отмечают Пасху: праздничная служба в храме Самеба - видео
Грузия - полезные контакты на все случаи жизни
Грузия - полезные контакты на все случаи жизни
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться