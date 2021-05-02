Вакцина "Спутник V" доставлена в Азербайджан из России

Груз с российским препаратом против коронавируса доставлен в Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку

ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Первая партия вакцины "Спутник V" разработки Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Российской Федерации доставлена в Азербайджан, сообщает Sputnik Азербайджан.

Самолет с грузом в несколько тысяч доз вакцины на борту приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку в воскресенье, 2 мая.

Как отметил посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников, первая партия российской вакцины состоит из 40 тысяч доз.

Вторая партия также будет доставлена в мае, отметил дипломат.

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 60 странах с общим населением три миллиарда человек. Эффективность препарата составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов в мире.

Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.

В Азербайджане 18 января стартовала вакцинация населения от нового коронавируса SARS-CoV-2. Первыми вакцину, в соответствии со "Стратегией вакцинации против COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы", получили медицинские работники. Следующими стали граждане в возрасте более 65 лет, затем лица старше 50-ти, и с 22 марта стартовала вакцинация граждан в возрасте от сорока и выше. Исключение составляют лица, не достигшие 18 лет, беременные и страдающие аллергией. Вакцинация проводится с использованием китайской вакцины CoronaVac от компании Sinovac.

Кроме того, ранее в республику в рамках платформы COVAX поступило 84 тысяч доз вакцины Vaxzevria компании AstraZeneca. Ею при желании с мая могут привиться жители страны старше 60 лет.