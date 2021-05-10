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Города мира. Ереван

Названа дата визита премьер-министра Грузии в Армению

© photo: Sputnik / Владимир Федоренко
Кавказ
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Темы:
Грузино-армянские отношения (215)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20210510/251694136/Nazvana-data-vizita-premer-ministra-Gruzii-v-Armeniyu.html

О готовящемся визите грузинского премьера в Армению сообщал президент Армен Саркисян во время своего посещения Тбилиси 15-16 апреля

ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Официальный визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Армению запланирован на 12 мая, сообщает Sputnik Армения.

И.о. министра иностранных дел и начальнику протокольной службы МИД Армении поручено подготовить программу визита, Минобороны - обеспечить присутствие роты почетного караула на протокольных мероприятиях, а правоохранительным органам - безопасность членов делегации.

Программа визита пока не обнародована.

Гарибашвили уже посещал Армению: в должности премьера Грузии в 2014 году, и на посту главы оборонного ведомства - в 2020 году. Оба раза политик заявлял о намерении углубить двусторонние отношения во всех сферах сотрудничества.

Напомним, что в 2019 году в Армении с официальным визитом побывал премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Грузино-армянские отношения 2021 - инфографика
Грузино-армянские отношения 2021 - инфографика
Темы:
Грузино-армянские отношения (215)
Теги:
Ираклий Гарибашвили, Армения, Грузия

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