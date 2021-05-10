Названа дата визита премьер-министра Грузии в Армению

О готовящемся визите грузинского премьера в Армению сообщал президент Армен Саркисян во время своего посещения Тбилиси 15-16 апреля

ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Официальный визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Армению запланирован на 12 мая, сообщает Sputnik Армения.

И.о. министра иностранных дел и начальнику протокольной службы МИД Армении поручено подготовить программу визита, Минобороны - обеспечить присутствие роты почетного караула на протокольных мероприятиях, а правоохранительным органам - безопасность членов делегации.

Программа визита пока не обнародована.

Гарибашвили уже посещал Армению: в должности премьера Грузии в 2014 году, и на посту главы оборонного ведомства - в 2020 году. Оба раза политик заявлял о намерении углубить двусторонние отношения во всех сферах сотрудничества.

Напомним, что в 2019 году в Армении с официальным визитом побывал премьер-министр Грузии Георгий Гахария.