Назначена дата внеочередных парламентских выборов в Армении

Указ о назначении выборов в Армении подписан в день фактического роспуска парламента. Эту дату Пашинян обозначил еще в марте

ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Президент Армении подписал указ о назначении даты досрочных парламентских выборов на 20 июня, сообщает Sputnik Армения.

Основываясь на ст. 92-ой и 93-ей Конституции, а также роспуске Национального Собрания, президент подписывает указ о назначении внеочередных выборов в Национальное собрание на 20 июня 2021 года.

Указ вступает в силу на следующий день после официальной публикации.

Напомним, Национальное Собрание в понедельник во второй раз не выбрало Никола Пашиняна премьер-министром. После этого спикер Арарат Мирзоян объявил о роспуске парламента.