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Президент Армен Саркисян во время церемонии награждения военнослужащих (28 января 2019). Еревaн

Назначена дата внеочередных парламентских выборов в Армении

© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
Кавказ
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20210510/251695165/Naznachena-data-vneocherednykh-parlamentskikh-vyborov-v-Armenii.html

Указ о назначении выборов в Армении подписан в день фактического роспуска парламента. Эту дату Пашинян обозначил еще в марте

ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Президент Армении подписал указ о назначении даты досрочных парламентских выборов на 20 июня, сообщает Sputnik Армения.

Никол Пашинян
© AFP / TIGRAN MEHRABYAN
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Основываясь на ст. 92-ой и 93-ей Конституции, а также роспуске Национального Собрания, президент подписывает указ о назначении внеочередных выборов в Национальное собрание на 20 июня 2021 года.

Указ вступает в силу на следующий день после официальной публикации.

Напомним, Национальное Собрание в понедельник во второй раз не выбрало Никола Пашиняна премьер-министром. После этого спикер Арарат Мирзоян объявил о роспуске парламента.

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