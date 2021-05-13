Число выявленных в Армении случаев коронавируса превысило 220 тысяч

ТБИЛИСИ, 13 мая - Sputnik. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 220 217, сообщает Sputnik Армения.

Число выявленных за сутки новых случаев заражения составило 267.

Количество смертей от осложнений коронавируса в Армении – 4272 (плюс 19 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 1050 (новых случаев за минувшие сутки зарегистрировано не было).

Число излечившихся от инфекции составляет 206 078. На лечении находятся 8550 человек. Общее количество проведенных тестов – 1023251.

Отметим, что в Армении с 16 марта по 11 сентября 2020 года действовал режим ЧП. Затем в стране ввели карантин, который продлится до 11 июля 2021 года. Масочный режим в республике сохраняется.