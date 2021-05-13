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Лаборатория для проведения тестов на антитела к коронавирусу в Республиканском центре профилактики СПИДа

Число выявленных в Армении случаев коронавируса превысило 220 тысяч

© photo: Sputnik / Aram Nersesyan
Кавказ
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1881)
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https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20210513/251722484/Chislo-vyyavlennykh-v-Armenii-sluchaev-koronavirusa-prevysilo-220-tysyach.html

Наметилась тенденция к снижению показателя выявляемых случаев заражения опасной инфекцией в Армении

ТБИЛИСИ, 13 мая - Sputnik. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 220 217, сообщает Sputnik Армения.

Число выявленных за сутки новых случаев заражения составило 267.

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© AP Photo / Aaron Favila
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Количество смертей от осложнений коронавируса в Армении – 4272 (плюс 19 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 1050 (новых случаев за минувшие сутки зарегистрировано не было).

Число излечившихся от инфекции составляет 206 078. На лечении находятся 8550 человек. Общее количество проведенных тестов – 1023251.

Отметим, что в Армении с 16 марта по 11 сентября 2020 года действовал режим ЧП. Затем в стране ввели карантин, который продлится до 11 июля 2021 года. Масочный режим в республике сохраняется.

 

 

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1881)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Армения

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