Армения запросила у России военную помощь

Накануне Путин и Пашинян уже провели переговоры по телефону, на которых обсудили текущую в регионе ситуацию

ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил в парламенте, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о военной помощи, сообщает Sputnik Армения.

Минобороны Армении сообщило в среду, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. В пятницу армянское руководство сообщило об обращении в ОДКБ по этому вопросу.

По словам Пашинян, накануне была достигнута договоренность, что 14 мая ВС Азербайджана должны покинуть территорию Армении.

И.о. премьера заявил, что во время телефонной беседы с российским президентом в четверг он не попросил помощи, так как "подходы сторон к проблеме были по существу идентичными".

"Президент РФ сказал, что он сам считает, что ВС Азербайджана должны вернуться за пределы Армении, и есть более важная часть, которая вчера вечером была констатирована: достигнута договоренность, что сегодня азербайджанские ВС должны были выполнить эти действия, то есть покинуть территории границ Армении", - сказал Пашинян.

По его словам, в некоторых местах ВС Азербайджана покинули эту территорию.

"Причиной того, что я вчера не обратился (к Путину за помощью – ред.), является то, что накануне на самом высоком уровне было констатировано, что сегодня войска должны были быть выведены. Но так как ход переговоров показал, что, во всяком случае сегодня договоренность полноценно не будет выполнена, я обратился к президенту РФ, чтобы Российская Федерация оказала в этой ситуации Армении помощь, в том числе военную", - сказал Пашинян, ссылаясь на двусторонние договора.