Конфликт на границе Армении и Азербайджана: к переговорам подключились миротворцы России

Ранее минобороны Армении сообщало о попытке ВС Азербайджана продвинуться вглубь территории республики на востоке и юге

ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. В Сюнике второй день идут переговоры из-за обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана, к ним подключился российский миротворческий контингент, сообщает Sputnik Армения.

В среду Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И.о. премьер-министра страны Никол Пашинян затем заявил, что написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о военной помощи, и Армения обратилась в ОДКБ. В Баку, в свою очередь, назвали заявления Еревана по ситуации на границе провокационными.

По данным агентства, переговоры, начавшиеся накануне, теперь ведет командующий российским миротворческим контингентом в Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

"Вчера переговоры не дали результата, и сейчас они продолжаются", - сообщил заместитель руководителя общины Горис (Сюникская область Армении) Менуа Овсепян.