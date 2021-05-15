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Российские миротворцы на блокпосту №6 на въезде в город Шуша

Конфликт на границе Армении и Азербайджана: к переговорам подключились миротворцы России

© photo: Sputnik / Valery Melnikov
Кавказ
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Sputnik Грузия
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Ранее минобороны Армении сообщало о попытке ВС Азербайджана продвинуться вглубь территории республики на востоке и юге

ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. В Сюнике второй день идут переговоры из-за обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана, к ним подключился российский миротворческий контингент, сообщает Sputnik Армения.

Никол Пашинян
photo : Sputnik
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В среду Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И.о. премьер-министра страны Никол Пашинян затем заявил, что написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о военной помощи, и Армения обратилась в ОДКБ. В Баку, в свою очередь, назвали заявления Еревана по ситуации на границе провокационными.

По данным агентства, переговоры, начавшиеся накануне, теперь ведет командующий российским миротворческим контингентом в Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

"Вчера переговоры не дали результата, и сейчас они продолжаются", - сообщил заместитель руководителя общины Горис (Сюникская область Армении) Менуа Овсепян.

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