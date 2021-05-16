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Азербайджанские пограничники

Азербайджанские пограничники погибли в результате инцидента на госгранице

© Sputnik / STRINGER
Кавказ
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20210516/251739705/Azerbaydanskie-pogranichniki-pogibli-v-rezultate-intsidenta-na-gosgranitse.html

В результате действий нарушителей погибли двое служащих Государственной пограничной службы Азербайджана. Дело заведено по статьям убийство и контрабанда

ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с перестрелкой на участке азербайджано-иранской государственной границы, сообщает Sputnik Азербайджан.

В субботу, 15 мая, примерно в 16:00 трое неизвестных нарушили государственную границу в зоне ответственности пограничного отряда "Гёйтепе" пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана вблизи села Гендере Ярдымлинского района.

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© photo: Sputnik / Sergey Vinyavsky
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Нарушители, не подчинившись законному приказу пограничников остановиться, открыли по ним огонь, бросили груз и попытались скрыться с места происшествия.

В результате огня, открытого злоумышленниками, были ранены старший лейтенант Эйвазов Самир Эльмар оглы и младший прапорщик Алимов Фарид Эльчин оглы. Военнослужащие были немедленно госпитализированы, однако спасти их жизни не удалось.

В ходе проведенных оперативных мероприятий удалось задержать одного из нарушителей, которым оказался гражданин Ирана Гасанали Барги. На территории инцидента в результате поисковых работ было обнаружено 3,8 килограмма марихуаны и около 18 тысяч таблеток психотропных препаратов.

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По факту перестрелки возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.1 (преднамеренное убийство), 206.3.2 (контрабанда наркотиков и психотропных веществ группой лиц по предварительному сговору), 234.4 (незаконное приобретение, хранение, транспортировка и продажа наркотиков и психотропных веществ в большом количестве) и 318.1 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) и другим статьям Уголовного кодекса АР.

В качестве подозреваемого Барги был привлечен к следствию.

На данный момент по делу предпринимаются интенсивные оперативно-следственные мероприятия для определения других участников преступления и привлечения их к следствию.

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