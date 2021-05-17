Число выявленных в Азербайджане случаев коронавируса превысило 330 тысяч

С конца февраля 2020 года в стране выявлено в общей сложности 330 269 случаев заражения коронавирусом, 4792 - скончались

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 426 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее - 472 человека), в то же время 515 пациентов (1122 человека соответственно) выписаны после завершения лечения, сообщает Sputnik Азербайджан.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 13 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 330 269 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 315 415 человек благополучно прошли лечение, 4792 пациента клиник скончались.

Лечение 10 062 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 3 392 930 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 8877 - за минувшие сутки.

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