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Медик в Госпитале Таможенного Комитета, фото из архива

Число выявленных в Азербайджане случаев коронавируса превысило 330 тысяч

© photo : The State Customs Committee of AR
Кавказ
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1886)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20210517/251750810/Chislo-vyyavlennykh-v-Azerbaydzhane-sluchaev-koronavirusa-prevysilo-330-tysyach.html

С конца февраля 2020 года в стране выявлено в общей сложности 330 269 случаев заражения коронавирусом, 4792 - скончались

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 426 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее - 472 человека), в то же время 515 пациентов (1122 человека соответственно) выписаны после завершения лечения, сообщает Sputnik  Азербайджан.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 13 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Первая партия вакцины Спутник V доставлена в Азербайджан
© photo: Sputnik / Murad Orujiev
Вакцина "Спутник V" доставлена в Азербайджан из России

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 330 269 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 315 415 человек благополучно прошли лечение, 4792 пациента клиник скончались.

Лечение 10 062 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 3 392 930 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 8877 - за минувшие сутки.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1886)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Азербайджан

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