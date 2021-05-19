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Ситуация в Нагорном Карабахе

Россия может стать посредником в вопросе определения границы в Карабахе

© photo: Sputnik
Кавказ
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Азербайджан и Армения с 10 ноября при помощи российских миротворцев соблюдают режим прекращения огня в Нагорном Карабахе, спор за который между сторонами вновь разгорелся в сентябре прошлого года

МИНСК, 19 мая – Sputnik. Россия могла бы стать посредником при обсуждении вопросов демаркации границы между Арменией и Азербайджаном, об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
photo: Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
Лавров опроверг заявления о планах РФ присоединить Карабах

"По предварительной договоренности между сторонами (Арменией и Азербайджаном) Российская Федерация предложила оказать содействие в начале и проведении делимитации, демаркации границы, выступив с инициативой о создании с этой целью совместной комиссии, армяно-азербайджанской, в которой Россия могла бы принять участие в качестве консультанта, если хотите, посредника", – сказал руководитель российского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции в Душанбе.

Боевые действия в регионе возобновились в конце сентября прошлого года. Стороны конфликта предприняли несколько попыток подписать мирный договор, но успешным стало трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября: при посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Стороны остановились на занятых позициях, коме того, в Карабахе разместились российские миротворцы.

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