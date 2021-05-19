Путин и Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Армянский премьер поблагодарил российского президента за предпринимаемые в эти дни усилия, направленные на укрепление мира и стабильности в регионе

ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обсудил по телефону ситуацию на армяно-азербайджанской границе с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армянского кабмина.

"Пашинян рассказал о текущей ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном, подчеркнув, что азербайджанские силы, вопреки всем нормам международного права, нарушили суверенную территорию Республики Армения", - говорится в сообщении на сайте кабмина.

Отмечается, что Пашинян поблагодарил Путина за предпринимаемые в эти дни Россией усилия, направленные на укрепление мира и стабильности в регионе.

"Собеседники сошлись во мнении вокруг путей разрешения ситуации и их методики", - говорится в сообщении.

Минобороны Армении 12 мая сообщило, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Инцидент на границе обсудили в среду глава МИД России Сергей Лавров и и.о. главы МИД Армении Ара Айвазян. И.о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с этой ситуацией.