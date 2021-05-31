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Новый зоопарк

Стая волков напала на подростков в Азербайджане

© Sputnik / Levan Avlabreli
Кавказ
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20210531/251879534/Staya-volkov-napala-na-podrostkov-v-Azerbaydzhane.html

Хищники напали на детей, возвращавшихся из школы. Мальчик, получивший рваную рану щеки, отправлен на лечение в Нахчыван

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Стая волков напала на школьников в селе Юхары Айлиф Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана, сообщает Sputnik Азербайджан.

В результате нападения хищников серьезно пострадали двое несовершеннолетних (мальчик и девочка) и двое взрослых. Подростков при содействии местных жителей госпитализировали в ближайший медицинский центр.

Волк в лесу
photo: Pixabay / Alexas_Fotos
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По причине нормального самочувствия девочку вскоре выписали домой. Мальчик получил рваную рану щеки. Его отправили на лечение в город Нахчыван.

Последний случай, связанный с нападением волков, произошел в Азербайджане в апреле текущего года. Стая хищников напала на стадо овец в селе Саатлы Бардинского района, в результате 30 овец были растерзаны насмерть, 8 – ранены. Пострадало фермерское хозяйство Хайяма Мамедова.

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