Стая волков напала на подростков в Азербайджане

Хищники напали на детей, возвращавшихся из школы. Мальчик, получивший рваную рану щеки, отправлен на лечение в Нахчыван

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Стая волков напала на школьников в селе Юхары Айлиф Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана, сообщает Sputnik Азербайджан.

В результате нападения хищников серьезно пострадали двое несовершеннолетних (мальчик и девочка) и двое взрослых. Подростков при содействии местных жителей госпитализировали в ближайший медицинский центр.

По причине нормального самочувствия девочку вскоре выписали домой. Мальчик получил рваную рану щеки. Его отправили на лечение в город Нахчыван.

Последний случай, связанный с нападением волков, произошел в Азербайджане в апреле текущего года. Стая хищников напала на стадо овец в селе Саатлы Бардинского района, в результате 30 овец были растерзаны насмерть, 8 – ранены. Пострадало фермерское хозяйство Хайяма Мамедова.