Президент Армении утвердил отставку министра иностранных дел

Глава внешнеполитического ведомства объявил, что покидает пост после обнародования Николом Пашиняном плана по деэскалации ситуации на границе с Азербайджаном

ТБИЛИСИ, 31 мая - Sputnik. Президент Армении Армен Саркисян утвердил отставку главы МИД Ары Айвазяна.

"Принимая за основу предложение премьер-министра, в соответствии со статьей 131 Конституции, а также частью 1 статьи 5 закона "О структуре и деятельности правительства", освободить Ара Айвазяна от должности министра иностранных дел Армении", - говорится в указе, размещенном на сайте президента.

Айвазян подал заявление об отставке на прошлой неделе, 27 мая. В этот день и.о. премьера Армении Никол Пашинян предложил отвести армянские и азербайджанские войска от границы и разместить там международных наблюдателей. В понедельник Айвазян заявил, что подал в отставку, чтобы не было никаких подозрений в том, что МИД может согласиться с инициативами, идущими вразрез с национальными интересами.

После этого армянские СМИ сообщили о предстоящих массовых отставках в МИД, Минобороны и даже в Службе национальной безопасности. Отмечалось, что заявление об уходе написали четыре замминистра иностранных дел, а также замначальника Генштаба ВС, сообщает Sputnik Армения.

Минобороны Армении 12 мая сообщило, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. И.о. премьера Армении Никол Пашинян сообщил президенту РФ Владимиру Путину об отданном поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с этой ситуацией.

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