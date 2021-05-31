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Полиция Армении

Криминальные разборки в Армении: в Эчмиадзине расстреляли брата "Дона Пипо"

© photo: Sputnik / Aram Nersesyan
Кавказ
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Sputnik Грузия
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Мужчина был застрелен у моста квартала Звартноц - полиция ведет следствие и уже есть первые подозреваемые

ТБИЛИСИ, 31 мая – Sputnik. Брат армянского криминального авторитета Артур Асатряна (Дон Пипо) убит в Эчмиадзине, сообщает Sputnik Армения. 

Армянские СМИ сообщают, что брат Асатряна умер от огнестрельных ранений, а убийство произошло у моста квартала Звартноц. Сообщение о стрельбе в полицию поступило 31 мая в 18:00.

В полиции Армении сообщили, что на проспекте Комитаса в Ереване задержаны лица по подозрению в незаконном хранении оружия и, предположительно, задержанные могут быть причастны к убийству.

Меньше месяца назад, 5 мая, в Эчмиадзине был убит один из охранников Дона Пипо – 29-летний Размик Согоян.

Сам "Дон Пипо" также находится под следствием. Он подозревается в похищении по предварительному сговору трех лиц с применением насилия, опасного для здоровья, а также в незаконном приобретении и хранении оружия. Летом он был задержан, но спустя некоторое время освобожден под залог. Асатрян свою вину не признает.

Теги:
Убийство, Армения

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