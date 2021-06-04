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Высоковольтная линия электропередач (ЛЭП) в регионе Шида Картли

Почему Армения импортирует электроэнергию из Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Кавказ
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Темы:
Грузино-армянские отношения (220)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20210604/251926441/Pochemu-Armeniya-importiruet-elektroenergiyu-iz-Gruzii.html

Армения ежегодно импортирует электроэнергию из Грузии в небольших объемах, поскольку в определенных обстоятельствах это обходится дешевле, чем переброска с электростанций в центре и на юге страны

ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Армения сейчас импортирует электроэнергию из Грузии, учитывая ее дешевизну, заявил в четверг в ходе заседания парламента заместитель министра территориального управления и инфраструктур Акоп Варданян, передает Sputnik Армения.

Впрочем, Армения может работать с Грузией в этой сфере и в режиме экспорта. Но импорт не обусловлен дефицитом электроэнергии в Армении, а связан с тем, что в Грузии было больше дешевой электроэнергии, чем у нас производилось, уточнил Варданян.

"Благодаря этому с февраля по июнь мы обеспечили положительный результат в тарифе на сумму 2,6 миллиарда драмов (4,9 миллиона долларов)", – сказал Варданян.

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Объемы поставляемой из Грузии электроэнергии он не назвал.

Отметим, Армения ежегодно импортирует электроэнергию из Грузии – особенно в весенние месяцы, когда в Грузии наблюдается избыток энергии с ГЭС. В ряде случаев импортировать ее для северных районов Армении (Лори, Тавуш) обходится дешевле, чем перебрасывать с электростанций в центре и на юге страны. Объемы импорта обычно невелики и не превышают 1% внутреннего потребления Армении.

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Темы:
Грузино-армянские отношения (220)
Теги:
энергетика, Армения, Грузия

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