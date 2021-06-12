13:00 12 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8523
  • 100 RUB4.4253
  • USD3.1701
Поиск
Никол Пашинян

В Армении идет классовая борьба элит против народа, заявил Пашинян

© AFP / TIGRAN MEHRABYAN
Кавказ
Получить короткую ссылку
3710
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/19/251560175.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20210612/252003703/V-Armenii-idet-klassovaya-borba-elit-protiv-naroda-zayavil-Pashinyan.html

По его словам, в Армении уже стартовала и полным ходом идет ненасильственная, стальная, народная революция

ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе агитационного митинга заявил, что в стране идет классовая борьба элит против народа, сообщает РИА Новости.

По его словам, цель предстоящих парламентских выборов "не в том, будет ли во власти возглавляемая им политическая сила".

Никол Пашинян
© photo: Sputnik / Alexander Astafiev
Пашинян готов обменять своего сына на всех пленных в Азербайджане армян

"Эти выборы о том, будете ли властью вы. Здесь война элиты и народа. Ясно, что война (эскалация конфликта в Карабахе – ред.) и послевоенная ситуация были всего лишь поводом. Это стало классовой борьбой. Стало войной элит против народа и гражданина, против собственного народа. Они борются против меня, так как мой сын продает пиво, как и ваши сыновья", – сказал Пашинян.

По словам и. о. премьера, его "сын не ставит себя выше сыновей других людей".

"А это нарушает всю выстроенную ими пирамиду, так как их сыновья должны быть выше всех, они должны зарабатывать миллионы… И, значит, в Армении стартовала и идет ненасильственная, стальная, народная революция", – сказал Пашинян.

Досрочные парламентские выборы назначены в Армении на 20 июня. В них примут участие 25 политических сил – 21 партия и четыре блока.

Теги:
Армения, Никол Пашинян

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Траурная церемония прощания с Резо Габриадзе в столице Грузии
Прощание с легендой: последний путь Резо Габриадзе – фото
Лидеров Большой семерки из отходов создали перед саммитом G7 – видео
Лидеров "Большой семерки" из отходов создали перед саммитом G7 – видео
Чемпионат Европы 2020: где и когда пройдут матчи
Чемпионат Европы 2020: где и когда пройдут матчи
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться