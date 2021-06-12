В Армении идет классовая борьба элит против народа, заявил Пашинян

По его словам, в Армении уже стартовала и полным ходом идет ненасильственная, стальная, народная революция

ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе агитационного митинга заявил, что в стране идет классовая борьба элит против народа, сообщает РИА Новости.

По его словам, цель предстоящих парламентских выборов "не в том, будет ли во власти возглавляемая им политическая сила".

"Эти выборы о том, будете ли властью вы. Здесь война элиты и народа. Ясно, что война (эскалация конфликта в Карабахе – ред.) и послевоенная ситуация были всего лишь поводом. Это стало классовой борьбой. Стало войной элит против народа и гражданина, против собственного народа. Они борются против меня, так как мой сын продает пиво, как и ваши сыновья", – сказал Пашинян.

По словам и. о. премьера, его "сын не ставит себя выше сыновей других людей".

"А это нарушает всю выстроенную ими пирамиду, так как их сыновья должны быть выше всех, они должны зарабатывать миллионы… И, значит, в Армении стартовала и идет ненасильственная, стальная, народная революция", – сказал Пашинян.

Досрочные парламентские выборы назначены в Армении на 20 июня. В них примут участие 25 политических сил – 21 партия и четыре блока.