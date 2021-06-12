Грузия помогла освободить 15 граждан Армении, задержанных азербайджанской стороной

ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Азербайджан освободил 15 граждан Армении, задержанных во время конфликта при активном посредничестве премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и при включении и. о. заместителя помощника госсекретаря США Филиппа Рикера, говорится в заявлении на сайте администрации правительства.

По данным администрации, граждане Армении вернутся домой через территорию Грузии. Кроме того, согласно заявлению, армянская сторона передала Азербайджану важные материалы при помощи премьер-министра Грузии.

Премьер-министр лично находился в постоянном контакте с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и и. о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном.

"Премьер-министр Грузии приветствует эти решения соседних государств, которые должны стать основой для снижения напряженности в регионе и создадут в долгосрочной перспективе атмосферу сотрудничества", – говорится в заявлении.

Также в заявлении отмечено, что Грузия придает особое значение миру в регионе и готова внести свой вклад в попытки международного сообщества, служащие развитию регионального сотрудничества.

Посольство Армении сделало заявление, в котором отметило роль грузинской стороны. "Спасибо властям Грузии за помощь оказанную в вопросе возвращения армянских пленных", - говорится в заявлении.

Поддержку правительства Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили в проведении гуманитарной акции отметили и в МИД Азербайджана.

Также сделал заявление и отметил важную роль Грузии Госдеп США.

"Мы благодарны премьер-министру Ираклию Гарибашвили и правительству Грузию за очень значительную роль, которую Грузия сыграла для способствования осуществлению этого шага, чем сблизило население региона для мирного и успешного будущего, которого оно заслуживает", - говорится в заявлении.

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