Анкара обсуждала с Тбилиси взаимодействие Грузии и РФ в рамках "платформы шести" – Эрдоган

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара обсуждала с Тбилиси взаимодействие Грузии и России в рамках "платформы шести", сообщает РИА Новости.

Эрдоган на пресс-конференции в Баку заявил, что вместе с Алиевым обсуждает создание в регионе Южного Кавказа "платформы шести" для развития сотрудничества. В платформу могут войти Турция, Азербайджан, Россия, Иран, Грузия и, "при желании", Армения.

"Мы с моим братом (президентом Азербайджана Алиевым – ред.) выступили с предложением. Какое было у нас предложение? Давайте создадим платформу сотрудничества шести стран. Создадим стабильность в регионе. Тут есть момент Грузии и России, мы обсуждали вопрос с грузинским премьером, я сказал, что это выгодно для Грузии, давайте сделаем это. Мы хотим, чтобы вы преодолели трудности с Россией. Я сказал, что это будет хорошо, регион нуждается в мире", - сказал турецкий президент, выступая в парламенте Азербайджана.

Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией в 2008 году после признания Москвой суверенитета Абхазии и Южной Осетии. Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и переговоров, проводимых с 2012 года в Праге, на которых спецпредставитель премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе и официальный представитель РФ Григорий Карасин обсуждают вопросы, связанные с торговлей и туризмом, а также гуманитарные вопросы.

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