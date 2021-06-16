18:53 16 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8492
  • 100 RUB4.4160
  • USD3.1751
Поиск
Тайип Реджеп Эрдоган

Анкара обсуждала с Тбилиси взаимодействие Грузии и РФ в рамках "платформы шести" – Эрдоган

© REUTERS / PRESS OFFICE OF THE PRESIDENT OF TURKEY
Кавказ
Получить короткую ссылку
2910
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/02/251907013.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20210616/252042185/Ankara-obsuzhdala-s-Tbilisi-vzaimodeystvie-Gruzii-i-RF-v-ramkakh-platformy-shesti--Erdogan.html

В платформу могут войти Турция, Азербайджан, Россия, Иран, Грузия и, "при желании", Армения, рассказал турецкий лидер

ТБИЛИСИ, 16 июн — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара обсуждала с Тбилиси взаимодействие Грузии и России в рамках "платформы шести", сообщает РИА Новости.

Визит президента Турции Р. Эрдогана в Азербайджан
photo: Press service of the President of Azerbaijan
Эрдоган и Алиев подписали декларацию о союзнических отношениях Анкары и Баку

Эрдоган на пресс-конференции в Баку заявил, что вместе с Алиевым обсуждает создание в регионе Южного Кавказа "платформы шести" для развития сотрудничества. В платформу могут войти Турция, Азербайджан, Россия, Иран, Грузия и, "при желании", Армения.

"Мы с моим братом (президентом Азербайджана Алиевым – ред.) выступили с предложением. Какое было у нас предложение? Давайте создадим платформу сотрудничества шести стран. Создадим стабильность в регионе. Тут есть момент Грузии и России, мы обсуждали вопрос с грузинским премьером, я сказал, что это выгодно для Грузии, давайте сделаем это. Мы хотим, чтобы вы преодолели трудности с Россией. Я сказал, что это будет хорошо, регион нуждается в мире", - сказал турецкий президент, выступая в парламенте Азербайджана.

Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией в 2008 году после признания Москвой суверенитета Абхазии и Южной Осетии. Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и переговоров, проводимых с 2012 года в Праге, на которых спецпредставитель премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе и официальный представитель РФ Григорий Карасин обсуждают вопросы, связанные с торговлей и туризмом, а также гуманитарные вопросы.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Теги:
Грузия, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в фильме Джильи (2003)
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек - история настоящей любви - фото
Cаммит Россия-США в Женеве - видео
Саммит Россия-США в Женеве: встреча Путина и Байдена - видео
Было - стало: состав парламента Грузии 10 созыва
Было - стало: состав парламента Грузии 10 созыва
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться