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Поезд Ереван-Батуми

Пассажиров снимают с поезда Ереван-Батуми из-за отсутствия ПЦР-тестов

© photo: Sputnik / Karen Yepremyan
Кавказ
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1923)
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Трое пассажиров первого рейса были сняты с поезда грузинскими пограничниками, двое из них – из-за отсутствия ПЦР-тестов. В связи с этим ЮКЖД еще раз призывает пассажиров строго соблюдать коронавирусные ограничения во время поездок в Грузию.

ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Двое пассажиров были высажены в Айруме с рейса Ереван-Батуми из-за халатного отношения к ковид-ограничениям: у них не оказалось ПЦР-тестов. Чтобы избежать возможных трудностей при пересечении границы, "Южно-Кавказская железная дорога" еще раз призывает пассажиров строго соблюдать коронавирусные ограничения во время поездок в Грузию, сообщает Sputnik Армения.

Скорый поезд Ереван-Тбилиси-Батуми-Ереван Южно-Кавказской железной дороги 15 июня успешно совершил свой первый рейс. Более 60-ти пассажиров прибыли в Батуми к открытию туристического сезона.

Пассажирский поезд
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Первый пассажирский поезд из Еревана прибыл в Грузию

Поезд из Армении встречали на станциях Грузинской железной дороги музыкой и хлебом-солью, а в Батуми пассажиров приветствовали глава армянской общины и представители консульства.

Напомним, все въезжающие в Грузию граждане (независимо от вакцинации) предъявляют сертификаты, подтверждающие отрицательную ПЦР диагностику коронавируса (COVID-19) с максимальным сроком 72-часовой давности.

Авиакомпания Армения начинает регулярные рейсы Ереван-Батуми
photo: Civil Aviation Agency GCAA / FB
Авиакомпания "Армения" запускает регулярные рейсы Ереван-Батуми

На третий день после въезда в страну все иностранные граждане должны пройти ПЦР тестирование за свой счет. Также тест обязателен для въезда в Армению.

ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1923)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Армения, Грузия

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