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Нагорный Карабах - Степанакерт. Жилой дом, разрушенный в результате обстрела

РФ выделила Армении 3,2 млн долларов для помощи в постконфликтном восстановлении

© AP Photo / STRINGER
Кавказ
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20210619/252070847/RF-vydelila-Armenii-32-mln-dollarov-dlya-pomoschi-v-postkonfliktnom-vosstanovlenii.html

В диппредставительстве заявили, что Россия на системной основе оказывает финансовую поддержку инициативам структур ООН, направленным на всестороннее развитие Армении

ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Правительство РФ выделило 3,2 миллиона долларов для помощи Армении в постконфликтном восстановлении, сообщили в российском посольстве в Ереване.

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© photo: Sputnik / Valery Melnikov
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"Правительство Российской Федерации приняло решение профинансировать проект Программы развития ООН (ПРООН) по оказанию содействия наиболее пострадавшим регионам Республики Армения в постконфликтном восстановлении. С этой целью из бюджета выделено 3,2 миллиона долларов. Посольство уже официально уведомило армянскую сторону о данном решении", - говорится в сообщении на сайте посольства в Facebook.

В диппредставительстве заявили, что Россия на системной основе оказывает финансовую поддержку инициативам структур ООН, направленным на всестороннее развитие Армении.

"Общий объем такого содействия в реализации проектов в области здравоохранения, образования, социально-экономического развития (в том числе сельских и приграничных районов), повышения конкурентоспособности армянской промышленности, защиты окружающей среды, борьбы со стихийными бедствиями, энергоэффективности с 2010 года составил уже порядка 70 миллиона долларов", - отмечается в сообщении.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые удалось прекратить лишь через два месяца после трехстороннего соглашения, достигнутого в ночь на 10 ноября при посредничестве России. Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, обменяться пленными и телами погибших. Баку также были переданы Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

Теги:
Армения, Россия, Нагорно-карабахский конфликт

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