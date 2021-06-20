Досрочные выборы в парламент проходят в Армении

ТБИЛИСИ, 20 июн – Sputnik․ Стартовало голосование на досрочных парламентских выборах в Армении. Избирательные участки открылись в 08:00 утра. Из 2008 участков 479 располагаются в Ереване, еще 1529 – в областях, сообщает Sputnik Армения.

Право участия в выборах имеют 2,58 миллиона граждан (из них более 855 тысяч в столице). 363 человека имеет право принять участие в выборах электронным путем. Это сотрудники диппредставительств и члены их семей.

Проходной барьер для партий избирательным законодательством установлен на уровне 5%, для альянсов – 7%. Порога явки нет. Выборы пройдут по 100% пропорциональной системе.

Политические силы

В выборах принимает участие рекордные 25 политических сил (4 блока и 21 партия). Среди них силы, руководимые бывшими президентами (Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян, Серж Саргсян) и и.о. нынешнего премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Среди участников также "Национально-демократический полюс", основой которого стала группировка "Сасна црер", захватившая в 2016 году территорию здания ППС.

По оценкам экспертов, основные шансы пройти в парламент имеют "Гражданский договор" (Никол Пашинян), блок "Айастан" (Роберт Кочарян), блок "Честь имею" (Артур Ванецян при поддержке Сержа Саргсяна), "Процветающая Армения" (Гагик Царукян), "Просвещенная Армения" (Эдмон Марукян) и "Армянский национальный конгресс (Левон Тер-Петросян").

Голосовать будут по-новому

Каждому пришедшему на участок гражданину выдадут 25 бюллетеней, на которых нанесен отдельный номер, и конверт, куда избиратель поместит выбранный бюллетень. Остальные 24 бюллетеня нужно будет выбросить в картонный бак.

Далее гражданин проходит к урне, на уголок бюллетеня, который будет виден благодаря небольшому надрезу на конверте, наносится специальная марка, и избиратель опускает бюллетень в урну.

А до этого граждане проходят идентификацию личности, предъявив документ. Чтобы избиратели не запутались, на участках вывешивают большие плакаты с партийными списками. Кстати, граждане обязаны быть в масках, а в случае их отсутствия им выдадут маску на месте.

Почему выборы проводятся именно сейчас?

После поражения во второй карабахской войне Армению захлестнула волна протестов с требованием ухода премьер-министра Никола Пашиняна, который победил на прошедших выборах 2018 года, получив абсолютное большинство голосов (90 мандатов из 132).

Из самой фракции премьера вышли ряд депутатов, также обрушившись с критикой на Пашиняна и своих бывших коллег по блоку "Мой шаг".

В декабре 2020 года и.о. премьера выразил готовность провести выборы, но вскоре отказался из-за "отсутствия общественного запроса".

Однако с призывом уйти в отставку выступил и Генштаб Армении во главе с Оником Гаспаряном. Это вызвало новый виток кризиса, который частично завершился уходом начальника Генштаба (он подал в суд на Пашиняна).

В конце концов, Пашинян провел консультации с двумя оппозиционными силами (ППА и "Просвещенная Армения") и договорился с ними о проведении досрочных выборов.

Возможность второго тура

Если политические силы не смогут сами набрать стабильное парламентское большинство (54%), а такая вероятность вполне возможна, то для достижения этой цифры они должны сформировать коалицию.

Если это сделать не удастся, то будет назначен второй тур (на 28 день после первого). В нем примут участие две силы, набравшие большее число голосов. При этом они могут выступить в качестве новых блоков.