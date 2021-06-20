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Новые бюллетени на столе председателя избирательной комиссии на участке 29/29 (20 июня 2021). Ариндж

Завершилось голосование на внеочередных парламентских выборах в Армении

© photo: Sputnik / Andranik Ghazaryan
Кавказ
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https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20210620/252076565/Zavershilos-golosovanie-na-vneocherednykh-parlamentskikh-vyborakh-v-Armenii-.html

Избирательное законодательство Армении не устанавливает минимального порога обязательной явки на выборах

ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Избирательные участки в Армении за редким исключением закрылись в 20:00. Время, отведенное для голосования, истекло. Вход избирателей на участки запрещен, передает Sputnik Армения.

Совсем скоро начнется процесс подсчета голосов.

20 июня в Армении состоялись внеочередные парламентские выборы. Для участия в них зарегистрированы 25 политических сил – 21 партия и 4 блока.

Выборы в парламент Армении-2021. Что происходит сейчас? Текстовая трансляция >>

В республике было сформировано 2008 участков, из них 479 – в Ереване, еще 1529 – в областях.

Право участия в выборах имеют 2,578 миллиона граждан (из них более 855 тысяч в столице). Избирательное законодательство не устанавливает минимального порога обязательной явки на выборах. Что касается минимального порога прохождения политических сил в парламент, то для партий он составляет 5%, для блоков – 7%.

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