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Избиратель с дочерью в кабине на участке 29/29 (20 июня 2021). Ариндж

Кто лидирует на выборах в Армении - данные опроса

© photo: Sputnik / Andranik Ghazaryan
Кавказ
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Sputnik Грузия
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Опросы часто бывают ангажированы, поэтому силами московского отдела социсследований РИА Новости был проведен собственный опрос. И вот какой получился расклад

ТБИЛИСИ, 20 июн - Sputnik. Избирательный блок "Армения" и партия "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна считаются фаворитами среди избирателей на внеочередных парламентских выборах в Армении, свидетельствуют данные телефонного опроса, проведенного социологической службой агентства РИА Новости, передает Sputnik Армения.

Опрос проводился с 6 по 14 июня 2021 года, он был посвящён предвыборным предпочтениям жителей Армении. Участие в опросе приняли 992 респондента, выборка репрезентативна населению Армении по месту жительства, полу и возрасту. Статистическая погрешность не превышает 3,2%.

Новые бюллетени на столе председателя избирательной комиссии на участке 29/29 (20 июня 2021). Ариндж
© photo: Sputnik / Andranik Ghazaryan
Завершилось голосование на внеочередных парламентских выборах в Армении

Исследование показало, что фаворитом среди избирателей является блок "Армения", сформированный вокруг бывшего президента страны Роберта Кочаряна - за него готовы проголосовать 32% голосов. За партию Пашиняна "Гражданский договор", согласно опросу, готовы отдать свои голоса 24% респондентов.

Партия "Процветающая Армения " набирает 4%, блок "Честь имею" и партия "Просвещенная Армения " по 2%, 10% опрошенных заявили, что не пойдут на выборы, затруднились с ответом о своих предпочтениях – также 10 % респондентов. Остальные 16% респондентов предложили свой вариант для голосования.

В воскресенье в Армении прошли выборы на 2008 избирательных участках. В списки избирателей включены 2 583 823 человека.

Выборы в парламент Армении-2021. Что происходит сейчас? Текстовая трансляция >>

В парламентских выборах принимают участие 21 партия и четыре блока.

Проходной барьер для партий избирательным законодательством установлен на уровне 5%, для альянсов – 7%. Порога явки нет.

Теги:
Опрос, Парламентские выборы, Армения

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